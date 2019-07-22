Большая маленькая ложь (1-2 сезон)

График выхода серий 2-го сезона:

Второй сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь" вернёт зрителей в небольшой прибрежный городок, где развернулись события этой драматической истории. В центре внимания рассказа оказываются многочисленные семьи, проживающие в тихом и спокойном поселении, которое трещит по швам из-за многочисленных скелетов в шкафах и тайн, хранимых местными жителями. Здесь нет белых и пушистых персонажей, ведь каждый может хранить массу секретов, которые способны перевернуть представление об образе героя. Главная героиня сериала - недавно приехавшая в город мать-одиночка, которая устраивает своего сына в одну из школ. Правда, мальчик не сразу находит общий язык со сверстниками. Ко всему прочему, ребёнка обвиняют в нападению на дочь влиятельной дамы. Конечно же, эти события так или иначе отражаются на отношениях взрослых, которые постепенно начинают конфликтовать друг с другом. С каждым новым днём отношения между персонажами осложняются, а многочисленные тайны, которые активно пытались скрывать герои, постепенно вылазят наружу. Что же будет дальше? Второй сезон обещает ещё большего накала страстей.