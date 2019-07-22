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Большая маленькая ложь (1-2 сезон)

Все серии
Большая маленькая ложь (1-2 сезон) 7 серий из 7

Второй сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь" вернёт зрителей в небольшой прибрежный городок, где развернулись события этой драматической истории. В центре внимания рассказа оказываются многочисленные семьи, проживающие в тихом и спокойном поселении, которое трещит по швам из-за многочисленных скелетов в шкафах и тайн, хранимых местными жителями. Здесь нет белых и пушистых персонажей, ведь каждый может хранить массу секретов, которые способны перевернуть представление об образе героя. Главная героиня сериала - недавно приехавшая в город мать-одиночка, которая устраивает своего сына в одну из школ. Правда, мальчик не сразу находит общий язык со сверстниками. Ко всему прочему, ребёнка обвиняют в нападению на дочь влиятельной дамы. Конечно же, эти события так или иначе отражаются на отношениях взрослых, которые постепенно начинают конфликтовать друг с другом. С каждым новым днём отношения между персонажами осложняются, а многочисленные тайны, которые активно пытались скрывать герои, постепенно вылазят наружу. Что же будет дальше? Второй сезон обещает ещё большего накала страстей.

Год выпуска: 2019
Страна: США
Жанр: Драмы, Комедии, Криминал
Продолжительность: 01:00:00
Премьера: 9 июня 2019

Режиссер: Грегг Финберг
В ролях: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Адам Скотт

График выхода серий 2-го сезона:
1 серия - 10 июня 2019  
2 серия - 17 июня 2019  
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Просмотров 407224 407224 88 22 июля 2019
texnokote 3 июня 2020 00:28 | Комментов: 25

Сериал очень атмосферный.Скажу коротко,даже в раю у богатых и идеальных на первый взгляд семей, есть свои проблемы.Музыкальное сопровождение просто шикарное!

0
0
Мерил 25 мая 2020 20:27

Очень красивый сериал, на эту картинку хочется смотреть и смотреть. Но сериал не только восхищает своей эстетикой, но еще и хорошими диалогами и безумно классной музыкой.

4
0
Татьяна 5 мая 2020 21:36

Бесподобный сериал!

1
0
MANE 20 марта 2020 15:03

KAKAYA MUZIKA B NACHALE

3
0
Adriana1 4 апреля 2020 13:35 | Комментов: 1

Michael Kiwanuka - Cold little heart

5
0
Mila 23 февраля 2020 14:02

Прекрасный сериал, посмотрела на одном дыхании

18
2
Лол 31 марта 2020 22:26

Смотреть его на одном дыхании, можно сразу задохнуться...

5
2
innasavelieva22 1 февраля 2020 06:32 | Комментов: 9

Книга на много лучше. Прямо в 100 раз.
Странно что сняли сериал, мало того что упустили много хороших моментов то все самое неуместное растянули не пойми куда..
В общем то не очень, да и одного сезона я думаю было бы достаточно.

6
2
Артёмка МК Ультра 12 января 2020 13:47 | Комментов: 15

Вот никогда киноделы не могут остановится вовремя.Всё деньги.Сняли по оригинальной книге Мини-сериал,не фильм,ладно и даже хорошо,раскрыли полностью всю историю и было интересно смотреть.Снимают,на волне успеха, второй сезон и всё~выжатый из пальца сюжет,который походит на "Семейные Драмы"по ящику.Сплошное~бла-бла-бла,девочки встречаются в тачке поговорить не о чём.Мне кажется,что это оскорбляет в первую очередь девушек и женщин ибо сразу же,на выходе вешают клише,типа - ну это "сериал про баб и для баб".

3
7
окси 6 января 2020 21:20

Сериал понравился, очень. Больше для женщин, на мой взгляд. Некоторые моменты, прям для меня сейчас. Получила ответы на свои вопросы, посмотрела на ситуацию со стороны. Очень вовремя сериал подвернулся.

5
1
Я 5 января 2020 07:03

Вот почему я так не люблю все это..

3
1
Оно 22 декабря 2019 16:30 | Комментов: 20

Какого черта Мерил Стрипп так великолепно исполняет свою роль? Персонаж конечно ее очень уж бешучий,но она просто изумительно играет..вот что значит старая школа

21
2
Томас 10 ноября 2019 19:37

Тупые бабы)

4
21
1 декабря 2019 22:34

Сам тупой, урод

19
1
XD 12 февраля 2020 13:06

Хуесос

0
0
79409699813 10 апреля 2020 17:13 | Комментов: 19

Чем тебя бабы обидели ,бедолага?

1
0
Томас 10 ноября 2019 13:28

Срань господняя)

1
8
Олег 30 октября 2019 15:51

бабская лабуда......

1
9
Иориоришриришри 10 октября 2019 13:43

Интересненько. Рекомендую

9
0
soulution 4 октября 2019 15:19 | Комментов: 5

Отличный сериал...прекрасная работа сценариста, режиссера, музыкальное сопровождение просто супер! Интересно, а главное логично и не затянуто! Советую к просмотру однозначно!

21
2
KingJo 16 сентября 2019 05:51 | Комментов: 25

Невероятный сериал!
Что стоит состав актёров - высший класс!
Посмотрел 2 сезона за 2 дня - на одном дыхании!
Сериал всегда держит в напряжении! БРАВО!
Согласен с тем, что не всем такой сериал по вкусу - ЭТО ЖЕ ДОЛЛАР чтобы всем нравится !
ВСЕМ ДОБРА!

30
1
Елена 26 августа 2019 10:10

Бредятина откровенная. с нашим менталитетом это невозможно воспринимать. людям как буд то нечем заняться. Меня хватило на 3 серии в ускоренной перемотке.

2
24
Joy 29 мая 2020 21:06

"ваш" гнилой , унижающий женщин, менталитет! У "вас" означает "бьёт - значит любит"! Всех "вас" с таким менталитетом надо сбрасывать с лестницы, на торчащую арматуру, как осиновый кол в сердце, что б наверняка!!!

0
0
12459786 21 августа 2019 08:56

тягомотина с депрессивностью, говно полное

2
21
Алёна Удальцова 6 августа 2019 06:58 | Комментов: 7

Сериал унылое г..о с хорошим составом актёров, сюжет ни о чём, зачем 2-й сезон сняли непонятно

14
42
Марго-мерло 5 августа 2019 20:35

Очень вкусно.. Два дня и хорошее послевкусие. Возможно, даже на еще один раз

31
3
M7a5ll8y 4 августа 2019 19:51

Если честно, то сериал скучный. Первый сезон еще туда-сюда, есть интрига. Но второй тягомотина редкостная. Разочарована.

13
23
MiNerVa 2 августа 2019 04:03 | Комментов: 50

Сериал очень качественный, красивый, музыкальный и жизненный.Сюжет; интересная такая будничность; пейзажи; музыкальное сопровождение; даже себе песню в плейлист добавила; затягивает; конец:)

35
3
Валерия13 30 июля 2019 21:48

Отличный сериал. Не думала что он так меня затянет. Кто знает будет ли 3 сезон?

14
4
3 августа 2019 17:52

Это только если Лиана Мориарти напишет продолжение своего романа, что очень даже врядли.

6
1
Innelle 29 июля 2019 18:02

Сериал бомба! На одном дыхании!

27
1
MsAnastasia 28 июля 2019 17:14 | Комментов: 13

Я в восторге! 10 из 10!

25
2
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