Однажды в… Голливуде (2019)

Немногие знают, но середина прошлого столетия стала для Голливуда переломным моментом. В эти годы начало становление движение «хиппи», оказавшее влияние на многие аспекты жизни американцев. Люди по-настоящему восхищались идеями свободы и всеобщей любви. Ребята мечтали о всемирной любви и вечно искали нечто новое. В это время мы знакомимся с молодым и успешным актером Рики Далтоном, находившимся в безуспешных попытках поиска работы.Недавно парень играл в нашумевшем сериале, который позволил Рики стать настоящей звездой телеэкранов. Но после съемок никто не собирался звать его в другие фильмы. Та же самая судьба ждала и дублера актера, с которым мужчина сильно подружился. Оставшись не у дел, герои обращаются за помощью к своей беременной соседке Шэрон Тейт. Дело в том, что женщина была супругой одного очень известного режиссера по имени Роман Полански. Используя его возможности, Далтон и его друг надеялись на новые картины, однако совсем скоро все поменялось невероятнейшим образом. Однажды члены секты «Семья» убивают Шерон, что становится для мужа шоком. Общественность также шокирована столь дерзким преступлением. Никто не намерен оставлять убийц безнаказанными.