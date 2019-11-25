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Однажды в… Голливуде (2019)

Лицензия
Однажды в… Голливуде (2019) Немногие знают, но середина прошлого столетия стала для Голливуда переломным моментом. В эти годы начало становление движение «хиппи», оказавшее влияние на многие аспекты жизни американцев. Люди по-настоящему восхищались идеями свободы и всеобщей любви. Ребята мечтали о всемирной любви и вечно искали нечто новое. В это время мы знакомимся с молодым и успешным актером Рики Далтоном, находившимся в безуспешных попытках поиска работы.

Недавно парень играл в нашумевшем сериале, который позволил Рики стать настоящей звездой телеэкранов. Но после съемок никто не собирался звать его в другие фильмы. Та же самая судьба ждала и дублера актера, с которым мужчина сильно подружился. Оставшись не у дел, герои обращаются за помощью к своей беременной соседке Шэрон Тейт. Дело в том, что женщина была супругой одного очень известного режиссера по имени Роман Полански. Используя его возможности, Далтон и его друг надеялись на новые картины, однако совсем скоро все поменялось невероятнейшим образом. Однажды члены секты «Семья» убивают Шерон, что становится для мужа шоком. Общественность также шокирована столь дерзким преступлением. Никто не намерен оставлять убийц безнаказанными.

Год выпуска: 2019
Страна: Великобритания, США, Китай
Жанр: Драма, Комедия
Качество: WEB-DLRip
Перевод: Дублированный
Продолжительность: 161 мин. / 02:41
IMDB: 9.10 (13 273)
Бюджет: $100 000 000
Премьера: 21 мая 2019

Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Майя Хоук, Остин Батлер, Марго Робби, Сидни Свини, Брэд Питт
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Просмотров 256842 256842 412 25 ноября 2019
айли Вчера, 23:10

уныло...долго тяяянетсяя все так..

1
1
ellenova Вчера, 23:09 | Комментов: 33

Это один из тех фильмов, когда не ждешь развязки , а наслаждаешься каждым моментом. Игрой актеров,, фразами и тд. Респект!

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3
Уран 30 декабря 2019 16:18

Чёткий киньчик

4
4
саша 30 декабря 2019 03:34

в реале било не так но я хотел чтоб с этими 3 мразьями так и било

1
0
ggbaly 29 декабря 2019 23:34

КВЕНТИН УЖЕ НИ ТОТ

4
3
Valentin Crash 29 декабря 2019 20:13 | Комментов: 15

Ты Рик, чёртов, Далтон, помни об этом!

0
0
aaaaaa 29 декабря 2019 11:34

Концовка сломала мне психику. Ужас и шок от главных героев. Зачем так жестоко и грубо. Прошло 15 минут после того, как посмотрела фильм и в груди до сих пор болит.

0
4
Рыбак и удочки 29 декабря 2019 15:38

...если всё действительно так, как вы пишете, а ваш пост не художественное самовыражение, то, тогда это очень серьёзно, и вам следует заняться самовоспитанием и оздоровлением организма. Это, что же тогда, кто-то назовёт вас идиотом или посмотрит на вас косо, и у вас уже - инфаркт или инсульт?.. Нет, так не пойдёт! Нужны аутотренинги, научиться владеть своим телом и эмоциями!..

1
0
Давид Гареев 29 декабря 2019 18:10

Жена Полански находясь на девятом месяце беременности, была зверски убита в собственном доме членами преступной коммуны («Семьи»)

1
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NAU 29 декабря 2019 21:19

это Тарантино, детка) по другому и быть не может)

3
0
Тимур 28 декабря 2019 01:44

ААА Бурунов озвучивает Дикаприо В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ

1
0
Константин 29 декабря 2019 16:50

Он всегда его озвучивал

3
0
Branges 25 декабря 2019 09:12 | Комментов: 8

Очень хороший фильм! Я думаю люди младше 20-22 лет его не поймут. Фильм отличный!

4
6
лол 28 декабря 2019 23:36

24 года - это пока на сегодня рубеж поколения марвел .

1
0
vagabund Вчера, 13:39 | Комментов: 6

Возраст тут ни при чём. Фильм не поймут те, кто не знаком с реальными событиями и убийством Шэрон Тейт. Весь фильм зрителя вели к этому событию, и.... в самый распоследний момент хиппи немного дома перепутали. И Квентин нам преподнес альтернативную версию развития событий с хэппи эндом к 50-ти летию убийства.

0
0
Тито 24 декабря 2019 04:27

Я потратил почти ТРИ ЧАСА на какое то унылое гавно...

21
18
Нда... 29 декабря 2019 21:04

Прочитай сначала о мансоне, о тексе, и о судьбе шерон тейт. А потом фильм заново просмотри. Шедевр

0
0
perecfx 23 декабря 2019 19:51 | Комментов: 56

посмотрел, не понял, что все так этим кино всхищаются. очередной высер тарантино. смотрится ровно. на один раз. на 3 из 5. единственный момент фильме я поржал от души, где бред отпиздил брюса ли.все остальное равномерное повествование ни о чем с кучей крови в конце.

6
11
999 21 декабря 2019 23:07

Фильм хорош, про банду Менсона есть тоже фильм, но там покруче месиво показано.
А вообще рагули кацапские, идите на хуй фильм про Ленина на Т-34 под Сралинградом смотреть.

9
14
Жандос 21 декабря 2019 20:42

Посмотрите док. Фильм про Мэнсона потом все поймёте. Тарантино молодец не стал нас грузить и сделал хэппи енд)

4
1
Кумыс из башкирии 21 декабря 2019 18:35 | Комментов: 10

2 часа Тарантино выстраивал фигуры на шахматной доске. Потом под конец психанул, снял дешевый трешачок с кепчуком и огнеметом и фильм закончился. Браво.

4
9
999 21 декабря 2019 19:54

А чё тут только дебилы комменты оставляют ?

8
1
Кумыс из башкирии 21 декабря 2019 22:02 | Комментов: 10

Тупые фильмы привлекают дебилов. Вот и слетелись сюда)

2
9
26 декабря 2019 03:07

Специально, чтобы ты негодовал

0
0
Roman511 21 декабря 2019 16:39

Картина заслуживает глубочайшего уважения всем принимавшим участие в ее создании. Смотрите,очень круто. Очень понравился фильм. Бред Пит осоьенно с его ролью.

5
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perecfx 23 декабря 2019 19:54 | Комментов: 56

ничего крутого. тарантиныч сдулся.

4
4
tu_zp_ua 20 декабря 2019 22:33 | Комментов: 134

пересмотрел 2й раз и понял что из фильма 2 часа прелюдия а оставшиеся 30 минут вся суть сюжета )))

2
5
румяная 20 декабря 2019 09:15 | Комментов: 22

спасибо всем, кто советовал почитать историю Полански и секты Мэнсона, лучше бы знать эту историю перед просмотром, а не после. Теперь все стало понятнее, и тут явно еще куча других отсылок. даже крики с размахиванием руками оказывается не просто так. пересмотрю обязательно еще раз.
пс. бубнёж по радио напомнил GTA)

3
1
tu_zp_ua 20 декабря 2019 00:06 | Комментов: 134

что то не загружается фильм , больше 5 минут идёт загрузка а не запускается ((

3
2
rooope 19 декабря 2019 15:38

Фильм про психологию (и как по мне все прямо в точку), я думаю что снят по городским легендам LA того времени. За один просмотр все не вкуришь, а может все не вкуришь и вовсе. Тарантино снял серьезную картину.

6
1
Zhivchik 19 декабря 2019 15:32 | Комментов: 92

Классный фильм в целом и особенно концовка в стиле Тарантино!

4
4
людмила 18 декабря 2019 23:51

господи защити меня,какая туфта . даже до середины не досмотрела .....

4
8
puz 18 декабря 2019 22:30

Бренди, Красотка,
хочу такую же преданную собаку.
а фильм так себе

0
3
Андронсий 18 декабря 2019 22:21

Чтобы смысл понять надо посмотреть фильм "Так сказал Чарли", а ещё лучше документалку про Мэнсона.А то тут все такие мыслители-писаки собрались,прям пукнуть стыдно! А Брюса Тарантино знатно укатал- маленький человечек с большим ртом)))) Лучше и не скажешь, просто раскрученнЫй Джеки Чан 80-х!

5
2
аррвпав 17 декабря 2019 00:52

Извините, но это такое дерьмо, ужас. Тарантино следует отмудохать, только за брюса ли

7
15
Реальная жизнь,а не выдуманная 17 декабря 2019 23:55

...На самом-то деле фильм умный, заставляет задуматься о жизни... Снят он, возможно, несколько специфически, но смысловая нагрузка ощущается, и побуждает к мысли и анализу, а не только к грусти. А от иллюзий насчёт Запада - прекрасной там жизни - следует отказаться,- не нужно быть рабом.

6
2
риал 18 декабря 2019 12:53

Блд , откуда вы все такие одухотворенные бестолочи беретесь - хуйню рассказываете пространными словами . В итоге ты ничего не сказал - бесполезный набор слов без конкретики и без акцентов , зато сколько говна намазал нараздул.

5
0
гарри 18 декабря 2019 14:39

вахахах как с языка снял

1
0
Олег 24 декабря 2019 18:25

Олигофрен демонстрирует свою глупость и инфантильность. fellow wink

1
0
Dirty Jesus 16 декабря 2019 23:00 | Комментов: 11

Отличный фильм! Понравилось как герой Боеда Пита делал конг фу с Брюсом Ли. В целом на мой вкус 8/10

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